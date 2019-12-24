РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Сотрудники спецслужб и кинологи с собаками проверили железнодорожную станцию в Подольске после сообщения о минировании, ничего не нашли, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Железнодорожную станцию Подольск проверяли во вторник (24 декабря - ред.) после анонимного сообщения о минировании метро. В связи с этим проверили все станции МЦД от Одинцова до Подольска», – сказал сотрудник.

По его словам, взрывного устройства не нашли.