РИАМО – 24 дек. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предоставлять многодетными семьям квартиры либо бесплатно, либо на условиях льготного ипотечного кредитования, сообщает ТАСС.

«Когда я была губернатором (Санкт-Петербурга – ред.), многодетная семья вставала в очередь и через год получала квартиру бесплатно от города. Когда я уезжала, не было ни одной многодетной семьи в Санкт-Петербурге, которая стояла бы в очереди на получение жилья», — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции об итогах осенней сессии Совфеда.

Она заявила, что квартиры будут хорошей мотивацией. Также, по ее словам, шаги в этом направлении уже делаются. Принят закон, позволяющий семьям после рождения третьего ребенка получить компенсацию 450 тысяч рублей по ипотеке.