РИАМО – 24 дек. Президент РФ Владимир Путин отметил, что гражданское законодательство страны в полной мере соответствует жизненным реалиям и Гражданский кодекс России отвечает требованиям любого правового цивилизованного государства, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Путин выступил перед членами Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Заседание провели в честь 25-летия Гражданского кодекса РФ и в честь 20-летия образования совета.

«По словам Владимира Путина, одним из самых важных событий для правовой системы России является вступление в силу Гражданского кодекса менее чем через год после принятия Конституции», — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил, что гражданское законодательство России в полной мере соответствует современному уровню рыночных отношений и жизненным реалиям.

Путин уточнил, что по всем параметрам Гражданский кодекс РФ представляет собой документ высочайшего класса, отвечающий требованиям любого правового цивилизованного государства.