РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. Подольское предприятие «Гидропресс» завершило отгрузку элементов оборудования для трех атомных станций России, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Предприятие «Гидропресс» отгрузило элементы оборудования для Калининской, Ростовской и Балаковской АЭС. В том числе, прокладки из расширенного графита, устройства прижимные, демпферные трубы и многое другое. Данные элементы предназначены для замены отслуживших свой срок деталей оборудования», – говорится в сообщении.

Прокладки из расширенного графита используются для герметизации узлов уплотнений оборудования реакторных установок с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) действующих и вновь вводимых энергоблоков в России и за рубежом. Демпферные трубы и устройства прижимные применяются для усилия на внутрикорпусные устройства реакторов типа ВВЭР. Устройство прижимное является модернизированной взаимозаменяемой конструкцией комплекта элементов упругих трубчатых (демпферных труб) с улучшенными характеристиками.

АО ОКБ «Гидропресс» осуществляет сложный комплекс конструкторских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производственных работ по созданию реакторных установок для АЭС различного назначения, обладающих свойствами повышенной безопасности, надежности и экономичности.