РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. С начала текущего года на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 134 ДТП с участием пешеходов, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Илья Атаманов.

Во вторник в здании ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» прошла пресс-конференция, посвященная авариям с участием пешеходов.

«С начала 2019 года на территории Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского произошло 134 ДТП с участием пешеходов, из них в зоне пешеходного перехода – 58. В 2018 году за аналогичный период было совершено 103 аварии», – сказал Атаманов.

Он пояснил, что в 2019 году погибли шесть пешеходов, 133 получили ранения, из них 14 – дети. Так, в Дзержинском в 2019 году произошло 13 ДТП с пешеходами, из них четыре – с 1 декабря. С начала года в Люберцах было совершено 57 ДТП, в декабре – шесть.

В городском округе Котельники с начала года произошло 16 ДТП с пешеходами, из них в декабре – два.

«Водитель должен всегда перед пешеходным переходом переходить на такую скорость, чтобы иметь возможность быстро остановиться. Пешеход должен снять капюшон, убрать телефон и убедиться в том, что переход безопасен. Поймайте взгляд водителя, убедитесь, что он вас видит. Также необходимо носить световозвращающие элементы», – заключил Атаманов.