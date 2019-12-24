РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Новогодняя тематическая ярмарка пройдет в микрорайоне Кузнечики Подольска 29 и 30 ноября, на ней представят продукты питания и товары народного потребления, сувенирную продукцию, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Новогодняя тематическая ярмарка для жителей и гостей Подольска пройдет на территории округа 29 и 30 декабря с 12:00. В микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля, 3, строение 1, представят в широком ассортименте продукты питания и товары народного потребления, сувенирную и подарочную продукцию, праздничные аксессуары и наряды, новогодние игрушки и гирлянды, деликатесы и сладости к праздничному столу и многое другое», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия проведут викторины, конкурсы и народные гуляния. Дед Мороз и Снегурочка создадут новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.

Ярмарки проводятся с целью реализации праздничных товаров и обеспечения предновогоднего потребительского спроса на новогоднюю продукцию и продукты питания.