РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Региональный оператор «МСК-НТ» в новогодние праздники будет вывозить мусор по обычному графику, сообщить о срывах можно будет на горячую линию, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель регоператора.

Региональный оператор в новогодние праздники будет работать с ТКО по обычному графику: смешанный мусор будет вывозиться ежедневно, вторсырье из синих баков – через день, крупногабаритный мусор – из бункеров по заявке управляющих компаний.

«Обратиться с любым вопросом, в том числе сообщить о срыве графика вывоза мусора или навале на контейнерной площадке в праздничные дни можно будет ежедневно по телефону горячей линии 8(800)234-36-70. С 12 января звонки принимают с 12:00 до 16:00, 8 января с 10:00 до 16:00», - сказал представитель.

Письменную заявку можно отправить через сайт или на электронный адрес mo@msk-nt.ru.

В этот период у жителей также есть возможность уточнить сумму ежемесячного платежа и персональные данные. Также в случае некорректного начисления можно оформить перерасчет у работников абонентского отдела, который будет работать 3, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 18:00 в Подольске на проспекте Ленина, 97.