РИАМО - 24 дек. Микрометеорит врезался в российский спутник «Метеор-М» 2-2, который из-за столкновения сошел с орбиты и потерял связь с базой, сообщает Газета.ru.

По словам экспертов, в таком случае в нем заложено отключение всей системы, выполняющей все его рабочие функции, и переход в энергосберегающий режим.

«В результате аппарат изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей», - говорится в материале.

Специалисты пытались наладить работу оборудования и получить сведения о произошедшем. Сигнал был потерян еще 18 декабря, когда орбита спутника сменилась. Это могло произойти из-за взрыва на борту или разгерметизация аппарата.

Спутник был отправлен в космос 5 июля этого года, только 10 декабря закончились испытания с ним, срок действия этого оборудования, как минимум, был рассчитан на 5 лет.

Россия имеет всего три спутника. Еще у двух спутников, работающих в космосе, закончился гарантийный срок, а один сошел с орбиты.

В следующем и 2021 году планируется запуск еще двух спутников «Метеор-М» 2-3 и 2-4.