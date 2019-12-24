РИАМО - 24 дек. В четверг, 26 декабря, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова, посвященная итогам работы комитета в уходящем году.

В рамках пресс-конференции Иван Советников подведет предварительные итоги операции «Елочка», расскажет об опыте комитета по организации продажи новогодних елей в лесных питомниках, а также поделится планами на наступающий год.

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