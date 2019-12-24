РИАМО - 24 дек. В Москве во вторник днем загруженность дорог достигла семи баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильно перегружены Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, а также участки на юге, северо-западе и западе МКАД.

Затруднено движение в центре. Пробки наблюдаются на Москворецкой, Болотной, Кремлевской набережных, на Лубянке, Новом Арбате, Тверской и многих других улицах.

Загружены Звенигородское шоссе, Ленинградский проспект, участок шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект.

По прогнозу сервиса, после 17:00 пробки достигнут восьми баллов, а к 19:00 – девяти баллов.