РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Высшего совета вручил премии представителям городских округов Ивантеевка, Котельники и Реутов, которые возглавили рейтинг эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинг-50) в 2019 году, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Во вторник в доме правительства Московской области прошло заседание Высшего совета. На заседании подвели итоги 2019 года.

«Итоги (рейтинга-50 – ред.) подводит машина, исключено какое-то влияние. Номинации, которые прозвучали, это главное в 2019 году. И это лучшие (муниципалитеты - ред.), которые обеспечили лидерство», - сказал Воробьев.

Специальную премию губернатора за первое место в рейтинге городских округов Московской области присудили Ивантеевке, за второе место – Котельникам, за третье – Реутову. За наивысшие результаты в достижении целевых показателей среди ЗАТО специальная премия вручена Звездному городку.

Кроме того, Воробьев вручил премии «Прорыв года» по различным номинациям. В номинации «Рост налогов» премию присудили Черноголовке. За наивысшие достижения в повышении качества образования наградили Мытищи, за преобразования в сфере здравоохранения - Одинцовский округ. За создание новой комплексной системы информирования жителей в СМИ и социальных медиа отметили Солнечногорск. Премию «Доверие к власти» получил Орехово-Зуевский округ. За организацию работы по внедрению комплексов по переработке отходов премию «Чистое Подмосковье» получил Егорьевск.

Богородский округ получил премию за ввод объектов социальной инфраструктуры и решение проблем обманутых дольщиков. За эффективность реализации проектов благоустройства наградили Домодедово. За лучшую организацию работы по обеспечению общественной безопасности и безопасности на дорогах премию получил Можайский округ. Премию в номинации «Эффективный аграрный муниципалитет» получили Озеры. За стабильные результаты в социально-экономическом развитии отметили Химки. За результативность работы с населением через портал «Добродел» наградили Наро-Фоминский округ.

Рейтинг муниципальных образований Московской области составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».