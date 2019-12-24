РИАМО - 24 дек. Метро, Московское центральное кольцо и наземный транспорт будут работать в течение всей новогодней ночи, при этом проезд для пассажиров будет бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта – всего 175 маршрутов.

«Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января – будет бесплатным. Это позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы», – говорится в сообщении.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта также продлят. Метро и МЦК будут работать до 02:00. Наземный городской пассажирский транспорт – 66 маршрутов до 03:00, включая 13 ночных маршрутов.

Время движения поездов МЦД и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи продлят до 02:00. Кроме того, парковка в столице будет бесплатной с 1 по 8 января.

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