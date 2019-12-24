РИАМО - 24 дек. Открытие городской елки состоится в подмосковном Протвине 25 декабря, всех пришедших ждет развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В 17:00 на площади у КДЦ «Протон» начнется церемония открытия городской елки. Состоится встреча Деда Мороза. Для гостей праздника проведут театрализованное представление «Новогодние приключения Маши и Вити», - говорится в сообщении.

После представления, в 17:40, небо в городе озарит праздничный салют. Посетить праздник можно бесплатно.

В этом сезоне в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева во второй раз запустили программу «Зима в Подмосковье». Она призвана познакомить туристов с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление мест массовых гуляний и проведение всевозможных мероприятий.

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