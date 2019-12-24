РИАМО - 24 дек. В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах в коробке нашли новорожденную девочку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Девочка была найдена в коробке около лифта в подъезде жилого доме на улице Юбилейная.

Петрова добавила, что малышку отвезли в больницу

В Подмосковье нашли новорожденную девочку, оставленную на улице>>