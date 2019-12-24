РИАМО – 24 дек. Из официального письма министерства юстиции Российской Федерации стало известно, что Минюст поддерживает проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, сообщает Газета.ru.

Письмо было направлено родственникам четырех женщин, погибших в результате домашнего насилия. Ранее они попросили Минюст проверить на профнепригодность замминистра, уполномоченного РФ при ЕСПЧ Михаила Гальперина, который заявлял, что проблема домашнего насилия в РФ якобы преувеличена, а значит не нужно принимать отдельный закон.

«Теперь представитель Минюста подчеркивает, что «серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации», – отмечается в материале.

Кроме того, в письме министерства юстиции отмечается, что власти просто обязаны «обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой».

Родных жертв домашнего насилия в Минюсте заверили, что министерство «полностью поддерживает» законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В то же время не уточняется, какую именно версию поддерживает Минюст.