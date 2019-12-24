РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В поселке Красково Люберец 25 декабря состоится представление «Новогодний серпантин», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Красковский культурный центр приглашает всех жителей городского округа Люберцы 25 декабря в 18:00 на большой праздничный концерт «Новогодний серпантин». Мероприятие пройдет в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Театрализованное представление подготовили образцовые коллективы «Хореографический ансамбль «Волшебная страна», «Хореографический ансамбль «Джем», детская вокальная студия «Карамелька», студия восточного танца «Саргам» и коллектив уличного танца «Zoom». Перед представлением маленьких гостей ждет интерактив с аниматорами в фойе культурного центра.

Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей конкурса детских поделок декоративно-прикладного искусства «Новогоднее чудо».

Мероприятие пройдет по адресу: Люберцы, поселок Красково, улица Лорха, дом №2.