РИАМО - 24 дек. Внимание к проблемам жителей является основным требованием к власти в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит заседание Высшего совета в доме правительства региона. На нем подводят итоги 2019 года.

«Главным моментом нашей работы, особенно глав муниципалитетов, – это элемент чуткой и внимательной власти. Об этом нам постоянно говорит президент, этого требуют жители. От того, насколько внимательна и заботлива власть на местах, зависят наши рейтинги, наш авторитет – поселкового депутата, городского депутата, депутата Государственной думы, губернатора. Поэтому весь этот год мы очень усиленно работали в системе «Добродел», – сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что система «Добродел» ориентируется на удовлетворение наказов жителей. При этом Подмосковье является единственным регионом, 26% бюджета которого распределяется по итогам голосования жителей по 20 направлениям.

Также на удовлетворение интересов граждан ориентирован Центр управления регионом (ЦУР) и муниципальные центры управления.

«Я хочу поблагодарить тех, кто влился в нашу команду в этом году и ответственно относится к своим обязанностям», – заключил Воробьев.