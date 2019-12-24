РИАМО - 24 дек. В Москве в районе Васильевского Спуска 25 декабря перекроют движение из-за проведения Общероссийской новогодней елки, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Движение перекроют с 8:30 до 15:00 по Большому Москворецкому мосту, улице Варварка, улице Ильинка, площади Васильевского спуска, Москворецкой улице - от въезда в подземную парковку парка «Зарядье» до Большого Москворецкого моста.

«Уже завтра (25 декабря) введут ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», - говорится в сообщении.

Водителям необходимо заранее ознакомиться с ограничениями и построить маршрут или воспользоваться городским транспортом для поездок по городу.

Подробную информацию о всех ограничениях можно узнать на Едином транспортном портале.