РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Депутатов партии «Единая Россия» призвали активизировать работу в платформе «Избиратель-депутат», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Заключительное в этом году заседание депутатского объединения «Единой России» прошло в Люберцах. Партийцы подвели итоги своей деятельности и обозначили планы на первое полугодие 2020 года. В частности, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак представил членам фракции сводную информацию по работе каждого партийца и платформе «Избиратель-депутат».

«Прошу ознакомиться с итогами вашей работы. Всем, чьи публикации находятся ниже зеленой зоны, необходимо активизировать работу на электронной платформе», – сказал Шлапак.

Он добавил, что сбор информации по публикациям аппаратом фракции Мособлдумы проходит каждый последний рабочий день месяца.

«Обращаю внимание, что публикации, сделанные после последнего рабочего дня отчетного периода, не учитываются в ежемесячном отчете», – уточнил Шлапак.

Заключительным вопросом повестки стала подготовка ежегодных отчетов перед избирателями по итогам депутатской деятельности в 2019 году. Шлапак поставил задачу – с января по февраль 2020 года подготовить и провести отчеты.

«Всю информацию с итогами нужно разместить на ваших персональных страницах в соцсетях, а также на электронной платформе «Избиратель-депутат», – заключил Шлапак.