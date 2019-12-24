РИАМО - 24 дек. В подмосковном Можайске и Москве 23 декабря температура поднялась до максимальных значений за всю историю метеонаблюдения, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Самым теплым за всю историю метеонаблюдений день 23 декабря 2019 оказался для городов: Москва (ВДНХ) - +6,2 градуса (предыдущий +5,9 градуса - в 2015 году); Можайск (Московская область) - +7,4 градуса (предыдущий - +6 градусов в 2015 году)», — говорится в сообщении.

Рекорды температуры также были обновлены в Твери, Бологом, Брянске, Туле, Орле, Курске и других городах России.

В Москве температура превысила норму на 11,5 градусов, и это стало максимальным значением для текущей зимы. Во вторник утром в центре столицы воздух прогрелся до +7,5 градусов, но рекордом для 24 декабря является температура в +9,2 градуса (2015 год). Днем во вторник температура в Москве стала понижаться.

В ближайшие дни в Московском регионе еще будет экстремально тепло, но погода начнет меняться, температура понизится. 25 декабря будет облачно, преимущественно без осадков. Ночью в столице – 1-3 градуса, по области – минус 1 – плюс 4 градуса, днем в Москве – 2-4 градуса, в Подмосковье – 0 – плюс 5 градусов, местами ожидается гололедица.

Небольшие осадки ожидаются в регионе 26 декабря. В течение суток в столице минус 1 – плюс 1 градус, в области – минус 3 – плюс 2, сохранится гололедица. 27 декабря ожидаются мокрый снег и снег. Температура в Москве в течение суток – минус 1 – плюс 1 градус, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1 градус, также ожидается гололедица.

Небольшой снег пройдет 28 декабря. Ночью и днем будет минус 5 – 0 градусов. 29 декабря в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура составит минус 7-2 градуса, днем — минус 5 – 0 градусов.