РИАМО - 24 дек. Подмосковные чиновники всех уровней должны внимательно проанализировать результаты рейтингования муниципальных образований, чтобы обеспечить перемены в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит заседание Высшего совета. На заседании подводятся итоги 2019 года.

«В этом зале мы встречаемся раз в год - подводить итоги. Видно, как важно держать темп, как важно каждому из нас соответствовать тем требованиям, которые предъявляют нам жители и статус Московской области. Мы традиционно встречаемся здесь, чтобы подвести рейтинг-50. <...> Наш формат предполагает достаточно объемный анализ по рейтингу-50», - сказал Воробьев.

Он отметил, что подмосковные города преображаются, инвестиции в инфраструктуру, образование, здравоохранение приносят результат.

«Работать на результат, на перемены является стилем и смыслом нашей работы. <...> Мы в состоянии обеспечить перемены», - заключил Воробьев.

Рейтинг муниципальных образований Московской области составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям: «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».