РИАМО - 24 дек. В столице 2019 год стал самым теплым за последние 140 лет, всего в 2019-м было были побиты 12 метеорологических рекордов, последний из которых зафиксировали 23 декабря – максимальная температура в 6,2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В декабре в результате было перекрыто три максимума температуры: 18, 19 и 23 числа. А всего за год температурные максимумы перекрывались шесть раз. Для столь теплого года это «крохи». Для примера: только в декабре 2006 года было обновлено семь максимумов температуры, а в 2015 году — шесть максимумов», — говорится в сообщении.

Все остальные рекорды касались атмосферного давления. Рекордов по суточной норме осадков в уходящем году не было.

Больше погодных рекордов до конца года в Москве не ожидается.