РИАМО – 24 дек. Председатель Союза грибников России Михаил Вишневский рассказал, что зимой в подмосковных лесах можно собрать неплохой урожай грибов, в том числе вешенок и опят, сообщают «Известия»,

«Сейчас плодоносят традиционно предзимние и зимние грибы. В принципе, можно собрать неплохой урожай зимнего опенка и вешенки <...>. Когда снег и когда мороз, они не растут, а просто замерзают. Как только малейшая оттепель, а для них это пять градусов и выше, они отмерзают и продолжают расти. У этих грибов есть особые белки антифризные, которые сохраняют их», – сказал эксперт.

Также, по его словам, благодаря аномально теплой погоде есть небольшие шансы найти благородные грибы. Он отметил, что два года назад сам собирал белые грибы в январе. В целом аномально теплая для декабря погода не повлияет на зимний урожай грибов.

Декабрь в этом году в Московском регионе бьет температурные рекорды. Наибольшее отклонение от нормы может составить 7,2 градуса.