РИАМО - 24 дек. Более 100 дополнительных пригородных поездов и экспрессов будут курсировать на Московской железной дороге в предпраздничные и праздничные дни с 30 декабря по 9 января, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом: 30, 31 декабря – расписанием пятницы; с 1 января по 6 января – расписанием субботы; 7, 8 января – расписанием воскресенья; 9 января – расписанием четверга.

«На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд ночных электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. На Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях станут курсировать дополнительные пригородные поезда, в том числе межобластные экспрессы», – говорится в сообщении.

Всего с 30 декабря по 9 января дополнительно назначено 116 поездов. Наибольшее число пригородных поездов и межобластных экспрессов (до Рязани, Владимира, Калуги, Тулы) будут выходить в рейсы в новогоднюю и рождественскую ночи.

На период праздников некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут следования и периодичность курсирования.