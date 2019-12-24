РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В подмосковной Балашихе определили 11 площадок для запуска салютов в новогодние праздники, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Для безопасного запуска салютов и фейерверков на территории городского округа Балашиха определены 11 специальных площадок. При этом осуществлять запуск пиротехники и салютов за пределами данных площадок запрещено», – говорится в сообщении.

Запустить салюты можно будет с тыльной стороны торгового центра «Курс», возле домов №№8 и 9; возле дома №41 в квартале Абрамцево; перед Культурно-досуговым центром «Заря» в микрорайоне Заря; на площадке в городском парке культуры и отдыха «Пехорка» на улице Парковой, владение №4; перед Сельским центром культуры и досуга «Рассвет» в деревне Соболиха; перед сельским домом культуры «Сокол» в деревне Федурново.

Запустить салют можно будет также перед сельским центром культуры и досуга «Радуга» в деревне Черное; перед бывшим кинотеатром «Союз» в микрорайоне Южный; в микрорайоне Железнодорожный между улицами Безымянная, Вешних вод, восточнее территории строительства ЖК «Столичный», а также между улиц Корнилаева, Автозаводская, восточнее территории строительства ЖК «Центральный» и в микрорайоне Павлино между Павлинским и Косинским шоссе между территорией строительства и частным сектором.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников в Балашихе сотрудники МБУ ЦГОЧС городского округа просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий, чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехники.

«Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по запуску пиротехнического изделия. Помните, все виды пиротехники предназначены исключительно для использования на улице. Запуская фейерверки, не держите их в руках: поставьте в снег или на устойчивую площадку. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 метров», - заключается в материале.