РИАМО – 24 дек. Эхинококкоз является крайне опасным заболеванием, которое может передаваться от животных к человеку, в некоторых регионах страны заражены более 30% собак, сообщает «Российская газета».

Эхинококкоз – это хроническое гельминтозное заболевание. Оно характеризуется образованием в печени, а реже в легких и других органах, кистозных образований, в которых находятся личинки паразитов — ленточных червей рода Echinococcus. Каждый год этой болезнью заражается не менее 1 миллиона человек в мире. Его возбудитель входит в топ-10 глобального рейтинга «пищевых» паразитов.

«Заражение человека происходит при контакте с больными животными (собаками, сельскохозяйственными животными), при сборе и употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, при использовании воды из зараженных яйцами гельминтов источников, при выделке шкур», – говорится в материале.

Среди собак болезнь очень распространена – речь идет как о бездомных псах, так и о домашних питомцах. Чаще всего от собак заражаются дети, так как они часто играют с ними и не всегда соблюдают правила личной гигиены.

Эхинококкоз может протекать годами и выявляться случайно, в том числе при проведении профилактического обследования. От момента заражения до появления первых клинических признаков может пройти от нескольких месяцев до несколько десятков лет. При появлении паразитов в печени у пациента может проявиться желтуха и другие симпотомы, в том числе ощущение тяжести и давление в правом подреберье, увеличена печени. Среди вторичных симптомов – развития аллергии, слабость и недомогание, головные боли.

Лучший способ себя обезопасить – соблюдать личную гигиену. Обязательно тщательно мыть руки после контакта с животными, не пить и не есть сырую воду и овощи, корнеплоды и зелень. Также нужно ответственно относиться к здоровью домашних питомцев – проводить вакцинацию, давать специальные препараты от гельминтов, водить на обследования. Кроме того, не стоит разрешать собаке лизать лицо, прыгать на диван, в постель.

Самыми неблагополучными регионами по эхинококкозу в России являются Северный Кавказ, Урал, Иркутская область и Дальний Восток.