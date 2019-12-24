РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал традиционное ежегодное обращение к жителям Подмосковья 29 января.

Во вторник в Подмосковье проходит заседание Высшего совета в доме правительства региона. На нем подводят итоги 2019 года.

«Прошу вас внимательно вникнуть в детали, проблемы, достижения. Традиционно 29 января я сделаю подробный, объемный, я постараюсь, содержательный доклад о следующих направлениях нашей работы», - сказал Воробьев в ходе заседания.

Он отметил, что в регионе наблюдаются заметные перемены в таких сферах, как образование, здравоохранение, строительство.

В 2019 году губернатор выступил с обращением к жителям также 29 января.