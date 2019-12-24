РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание «Почетный гражданин Московской области» академику РАН Владимиру Кашину, а также вручил орден «За заслуги перед Московской областью I степени» ректору МГИМО, председателю Общественной палаты Подмосковья Анатолию Торкунову, передает корреспондент РИАМО.

Награждение прошло в ходе заседания Высшего совета в доме правительства региона.

«Хочу всех поприветствовать в эти завершающие дни уходящего года. Прежде, чем мы перейдем к традиционной повестке, мы решили отметить двух замечательных людей - Владимира Ивановича Кашина, Анатолия Васильевича Торкунова, который долгое время возглавляет ведущий вуз нашей страны», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Кашин добросовестно работает в Государственной думе, знает все нюансы сельского хозяйства.

«С 1972 года я работаю на нашей уникальной земле. Я хочу сказать слова благодарности губернатору Московской области и председателю Московской областной думы (Игорю Брынцалову – ред.). Из всех многочисленных наград эта награда первой величины для меня», - отметил Кашин в ответном слове.

По словам Торкунова, Подмосковье - это особенный регион, и работать председателем Общественной палаты Московской области - это почетный труд.

«Нужно посвящать много времени, сил, энергии, чтобы помогать людям. Общественная палата, как мне кажется, работает очень тесно с губернатором, администрацией. <...> Это позволяет сохранить стабильность, поступательное движение вперед», - заключил Торкунов.