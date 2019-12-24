РИАМО - 24 дек. В книжных магазинах «Читай-город» в торговых центрах «Охотный ряд» (Москва) и «Бриз» (Истра) в продаже появилась новогодняя коллекция книг и товаров, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

ТЦ «Охотный ряд» находится по адресу: Москва, Манежная площадь, 1 строение 2. МЦ «Бриз» располагается по адресу: Истра, Площадь Революции, 6.

«Здесь вы найдете классику литературы, новинки и бестселлеры, книги по бизнесу и психологии, кулинарные издания и поэтические сборники, яркие детские книжки и пособия для учебы. В том числе и на иностранных языках», — говорится в сообщении.

В магазинах большой выбор подарков родным и близким, елочные украшения и множество милых мелочей для дома и офиса. Если вы еще не определились с подарком, обратите внимание на сертификаты. Также это отличный вариант для корпоративного подарка. В наличии несколько номиналов: 500, 1 тысяча и 3 тысячи рублей. Сертификаты доступны в новогоднем оформлении.

Любителям чтения советуют обратить внимание на книгу месяца — «Один день в декабре» Джози Силвер (16+). Это радостная, трогательная и невероятно волнующая история любви, показывающая, что судьба закручивает невероятные виражи на пути к счастью. А для маленьких читателей есть детская книга месяца «Хоббит, или Туда и Обратно» (6+). Самая любимая сказка в волшебном оформлении Кирилла Беломлинского.

Для тех, кто привык делать покупки online, «Читай-город» станет удобным пунктом самовывоза интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. Доставка в магазины сети осуществляется бесплатно.

Сеть «Читай-город» входит в тройку европейских лидеров по числу книжных магазинов и насчитывает более 450 торговых предприятий по всей России. Она является победителем общественной премии Retailer of the Year в номинации «Лучший сетевой и интернет-магазин магазин России 2018-2019» в категории «Книги».