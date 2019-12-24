РИАМО - 24 дек. По данным аналитики «Яндекс.Путешествий», Москва стала самым востребованным российским городом для проведения новогодних праздников у россиян, а среди зарубежных направлений лидирует Турция, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

«Три самых популярных места для новогоднего отдыха — это Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Помимо них, в топ-15 вошли еще три российских города — Казань, Анапа и Ялта. Турецкие курорты занимают четыре строчки. Из городов Западной Европы в топ попала только Прага», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что из заграничных направлений перед праздниками популярнее всего Турция.

«По сравнению с 2014 годом доля запросов про нее среди всех туристических запросов выросла в два с лишним раза, в результате Турция переместилась с пятой на первую строчку в топе зарубежных стран. Второе место занимает Таиланд — несмотря на то, что его доля в запросах про новогодний туризм в последние годы снижается. Европейские страны тоже теряют позиции в связи с перераспределением туристического интереса россиян в пользу России и Турции. Исключение составляет Греция: ее доля за прошедшие пять лет не изменилась», - добавляется в материале.

В материале уточняется, что аналитики «Яндекс.Путешествий» проанализировали туристические запросы с 15 ноября по 15 декабря.

«Судя по данным «Путешествий», если люди ищут билеты в это время, то как правило планируют поездку на зимние каникулы. В целом можно сказать, что россияне стали больше путешествовать в новогодние праздники. Доля туристических запросов во второй половине ноября — первой половине декабря в этом году была в полтора раза выше, чем пять лет назад», - подчеркивается в материале.

Кроме того, аналитики «Яндекс.Путешествий» посчитали, как сильно меняется стоимость отдыха в разных городах. Для этого сравнивали местные цены за два периода: новогодний, с 23 декабря по 14 января, и обычный — все остальные дни декабря и января.

«Получилось, что стоимость отдыха в городах, входящих в топ-50 популярных новогодних туристических направлений, повышается в среднем на 24%. Из заграничных городов сильнее всего дорожает Дубай — больше чем на 40%. Примерно на треть повышаются цены в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле», - говорится в материале.

Также аналитики «Яндекса» заметили, что цены растут не везде. Так, в Абу-Даби стоимость отдыха почти не меняется. На обычном уровне остаются цены гостиниц вьетнамского Нячанга. В Москве, Екатеринбурге и Новосибирске медианная стоимость номера тоже почти не меняется.