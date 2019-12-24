РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Порядка восьми новых парковых зон и скверов планируют благоустроить в Балашихе до 2023 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) прошла пресс-конференция с участием председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. На ней были освещены наиболее важные законы и законодательные инициативы, принятые региональным парламентом в 2019 году, а также планы на 2020 год.

«Ежегодно Балашихе, как крупнейшему муниципалитету Московской области, выделяется наибольшее количество денежных средств на развитие социальных объектов. Существует программа развития округа, в рамках которой происходит комплексное и системное благоустройство. На ближайшие три года есть большие планы по обустройству порядка восьми парков и скверов на территории Балашихи», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что вопросы расположения новых парковых зон они согласовывают с жителями и стараются, чтобы городской округ был не только самым крупным, но и удобным для проживания.

Также в планах на 2020 год продолжить развивать в Балашихе дорожную инфраструктуру. Предусмотрена разработка проекта дорожной развязки в микрорайоне Железнодорожный и строительство эстакады над железной дорогой около деревни Черное в сторону микрорайона Заря.