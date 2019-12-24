РИАМО - 24 дек. В Басманном районе столицы появится экологический детский сад с углубленным изучением английского языка, уже найден инвестор проекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, детсад появится в 2020 году в здании площадью 693,9 квадратных метра по городской программе «Объект образования за рубль». Победителем торгов признана АНО ДОО «Детский сад «Мишутка».

«Так как здание для открытия детского сада выставлялось на торги повторно, начальный размер годовой арендной платы был снижен на 30%. Благодаря существенному дисконту объект привлек внимание инвесторов: на лот претендовали четыре участника торгов. По итогам аукциона финальная стоимость годовой аренды здания была установлена в размере 9,9 миллиона рублей», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С победителем в ближайшее время будет заключен договор аренды, после выполнения всех требований «рублевой» программы» инвестор сможет арендовать объект в течение 49 лет по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Программа работает уже шестой год. Для учатся в ней нужно реализовать требования департамента образования, выполнив в первые 2 года нормативы по объему предоставления образовательных услуг. Не менее 80% обучающихся должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.

Директор АНО ДОО «Детский сад «Мишутка» Наталья Идиятулина отметила, что в Басманном районе будет открыт детский сад с углубленным изучением английского языка.

«Новый детский сад на Бакунинской улице будет рассчитан на 60 человек. Его смогут посещать дети от 1,5 до 7 лет. Наша методика подготовки предполагает углубленное изучение английского языка и укрепление здоровья детей. Отдельное внимание будет уделено будущему обустройству здания, для которого планируется использование только экологически чистых материалов, абсолютно безопасных для его будущих посетителей. В частности, в этом детском саду спроектирована соляная пещера», – сказала Идиятулина.

Учреждение планируют открыть 1 октября 2020 года.