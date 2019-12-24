РИАМО - 24 дек. В Подмосковье к станциям МЦД курсируют 248 маршрутов общественного транспорта, пассажиропоток в автобусах вырос на 5% с момента запуска двух линий диаметров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас к станциям МЦД ходит более 1,4 тысячи автобусов и маршруток в Московской области.

«Проведена масштабная работа по оптимизации существующих маршрутов: сократились интервалы движения автобусов, расписание синхронизировано с расписанием МЦД, увеличена транспортная работа», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что пассажиропоток к станциям МЦД увеличился почти на 5% - это примерно 200 тысяч пассажиров в сутки. В то же время на 5% сократилось количество пассажиров на автобусных маршрутах до метро.

По словам Кротовой, планируется запустить еще восемь новых маршрутов к станциям в первом квартале 2020 года. Если пассажиропоток будет расти на существующих маршрутах, которые следуют до станций МЦД, то дополнительный подвижной состав будет направлен на них.

На автобусах 101 маршрута могут передвигаться пассажиры МЦД-1, они могут доехать до станций Одинцово, Лобня и Долгопрудная. На этих маршрутах работают 695 автобусов большого, среднего и малого классов.

В начале 2020 года запустят два новых маршрута в городе Одинцово к станциям Одинцово и Баковка: станция Одинцово – 1 микрорайон Одинцова, платформа Баковка – 5 микрорайон Одинцова.

Маршруты станция Лобня – Дубна и станция Лобня – село Озерецкое (ЖК «Мечта») запустят в Лобне к станции МЦД. Один новый маршрут платформа Хлебниково – Аксаково планируется запустить в Долгопрудном.

На МЦД-2 пассажиры станций Красногорска и Подольска смогут доехать по 133 маршрутам, по которым курсируют 706 транспортных средств.

На шести маршрутах в Красногорске к станциям Павшино, Нахабино и Красногорская увеличен выпуск автобусов - на 11 транспортных средств. С начала следующего года будет изменена схема одного маршрута к станции Павшино. Три новых маршрута будут запущены в феврале 2020 года: к станции Пенягино добавится один маршрут, а до станции Нахабино можно будет доехать на двух новых маршрутах.

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