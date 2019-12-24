РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков вручил ключи от квартир двум сиротам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Вручение ключей состоялось накануне.

«Двое детей-сирот получили квартиры. Ключи от заветного жилья им вручил глава Котельников Андрей Булгаков в администрации города. Данила Чекмарев и Екатерина Магнитская стали первыми обладателями собственных квадратных метров в 2019 году», – говорится в сообщении.

Булгаков также вручил ребятам елку и новогодние подарки в брендированных пакетах «Зима в Подмосковье».

«Поздравляем ребят с новосельем и желаем дальнейших успехов», – заключается в сообщении.