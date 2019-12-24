РИАМО - 24 дек. Деятель искусства и первый в мире официально признанный киборг Нил Харбиссон приедет на ассамблею «Здоровая Москва», он расскажет о своем опыте объединения человека и техники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Харбиссон родился с полной цветовой слепотой и долгие годы мог различать только оттенки серого. В начале 2000-х в его череп вмонтировали антенну, преобразующую световые частоты в звук. Таким образом он получил возможность слышать звуковые излучения цветов и преобразовывать их в объекты нового искусства. Он стал первым человеком в мире, который решился на имплантацию антенны в костную ткань черепа. Теперь Нил Харбиссон подбирает одежду, еду и выбирает, в какой цвет покрасить стены в доме, по звуку», - говорится в сообщении.

Помимо Нила, на мероприятие съедутся более 200 ведущих экспертов со всего мира. Среди приглашенных спикеров нобелевский лауреат Есинори Осуми из Японии, профессор Йельского университета Николас Кристакис, занимающийся исследованием социальных сетей. Есинори Осуми расскажет о том, как голодать не только безопасно, но и полезно.

Посетители ассамблеи также смогут получить консультации лучших врачей столицы — акушеров-гинекологов, эндокринологов, оториноларингологов, онкологов, инфекционистов, фтизиатров и других специалистов. Они готовы провести скрининговые осмотры, сделать биохимический анализ крови, определить уровень гемоглобина, а также выполнить другие обследования.