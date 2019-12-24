РИАМО – 24 дек. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд, пишет Газета.ru.

По его словам, это огромный плюс для российского биатлона.

«Сомнений в этом нет», – сказал комментатор.

О назначении Польховского на должность вице-президента СБР стало известно 23 декабря. Он займется материальным и другим снабжением сборных.

Ранее Польховский был старшим тренером национальной женской сборной России, также тренировал резервную команду. Позже был назначен на пост главного тренера сборной. Также он занимал пост советника главы СБР в 2013 году.