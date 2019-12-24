РИАМО - 24 дек. В сувенирных магазинах метро, на витринах на стройках «Живое общение» можно купить плюшевых медведей в футболках с надписью «Поеду на МЦД», также там можно приобрести другие сувениры, посвященные диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Еще до запуска первых двух диаметров пассажиры в социальных сетях часто задавали вопросы о том, где можно приобрести сувенирную продукцию МЦД. Поэтому мы выпустили в продажу в сувенирные магазины и на стойки «Живое общение» бутылки для воды, зонты в цветах диаметров», — говорится в сообщении.

В сувенирных магазинах также можно приобрести плюшевых медведей в футболках с надписью «Поеду на МЦД». Пассажиры могут купить тематические браслеты и необычные блокноты.

Среди другой сувенирной продукции МЦД: обложки на паспорта, чехлы для телефонов, подушки для путешествий. Эти сувениры можно только выиграть в конкурсах в аккаунтах МЦД в социальных сетях и на мероприятиях в павильоне МЦД.

Сувенирные магазины метро есть у выхода со станции «Маяковская» со стороны Тверской улицы, в вестибюле станции «Трубная». Сувенирные витрины находятся на станциях «Саларьево», «Сретенский бульвар», «Китай-город», «Парк культуры», «Киевская», «Курская», «Комсомольская», «Баррикадная», «Белорусская», «Павелецкая», «Пушкинская», «Площадь Революции», «Арбатская» и «Александровский сад».

Движение по первым двум маршрутам МЦД Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) и Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре.

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