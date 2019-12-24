РИАМО - 24 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает три пары билетов на новогоднее шоу Ильи Авербуха по мотивам легендарного произведения «Волшебник страны Оз», представление состоится 27 декабря.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на группу «ВКонтакте» «РИАМО в Москве» и сделать репост данного сообщения.

Победителей редакция выберет случайным образом 26 декабря.

27 декабря ледовая арена ЦСКА превратится в сказочный мир «Волшебника страны Оз» — Илья Авербух представит свое новогоднее шоу по мотивам легендарного произведения.

Пришедшие смогут увидеть захватывающие музыкальные номера, мастерство фигурного катания от прославленных чемпионов, цирковые трюки, многоуровневые декорации и любимую многими поколениями сказку.

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