РИАМО - 24 дек. В местах проведениях массовых мероприятий в Подмосковье организуют досмотр граждан, на праздники не пропустят с петардами, оружием, колюще-режущими предметами, алкогольными напитками, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Андрей Стрыгин.

«Все места проведения массовых мероприятий взяты на особый контроль. Будут организованы досмотры с целью пресечения возможных противоправных деяний», - сказал Стрыгин.

По его словам, доступ граждан в места массового пребывания без досмотра будет исключен. В этих целях задействуют сотрудников полиции обоих полов, будут использовать переносные металлические ограждения, ручные и стационарные металлодетекторы.

«Перечень (запрещенных к проносу – ред.) предметов уже разработан. В основном это касается оружия, колюще-режущих предметов, любых алкогольных напитков (как правило, это напитки в стеклянной таре), ядовитых веществ», - пояснил Стрыгин.

Он добавил, что для запуска фейерверков на территории региона организованы специальные площадки. В места проведения праздничных мероприятий проносить пиротехнические изделия категорически запрещено.