РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном завершили в бывшем военном городке — микрорайоне Заря Балашихи, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном в бывшем военном городке – микрорайоне Заря городского округа Балашиха выдано заключение на ввод в эксплуатацию. Новый спорткомплекс рассчитан на 64 посещения в смену. В здании разместились бассейн с раздевалками и душевыми, спортзал с тренажерами», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что прилегающая территория благоустроена. Здесь появились парковки и места для отдыха.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в микрорайоне Заря построен по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

С начала года введены в эксплуатацию пять объектов спорта в Наро-Фоминске, Красногорске и Кашире.