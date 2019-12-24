РИАМО - 24 дек. В поселке Елизаветино городского округа Электросталь задержали девушку 2001 года рождения, ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью сожителя, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Преступление было совершено 22 декабря в поселке Елизаветино, в доме в Центральном переулке. Из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением, колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1998 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По подозрению в совершении преступления задержали девушку 2001 года рождения, сожительницу пострадавшего. По данным МВД, молодые люди поссорились в время застолья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанная находится под подпиской о невыезде.