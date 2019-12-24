РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов побывал на уроке доброты, который состоялся у детей с аутизмом в школе №28, расположенной в микрорайоне Кучино Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

23 декабря тьютор ресурсного класса Анна Мальцева в игровой форме рассказала второклассникам о том, как представляют мир ребята с расстройством аутистического спектра и провела занимательные конкурсы, участником которых стал депутат регионального парламента.

«Это было весело и познавательно. Мы все знаем, что у нас есть особенные ребятишки, которые также ходят в школу, но как они воспринимают этот мир, как с ними общаться, понимают, пожалуй, только их родители и, конечно, педагоги. Вместе с учащимися 2 «А» класса мы на некоторое время почувствовали себя немножко другими: отгадывали слова с завязанными глазами, пришивали пуговицы с помощью шнурка и в больших неудобных перчатках из тазиков с крупой выбирали мелкие игрушки. Вы бы знали как это непросто!» – сказал Ефимов.

Он поблагодарил президента благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анну Сергееву и тьюторов за приглашение и организацию урока, поздравил с наступающим Новым годом и подарил всем ребятам сладкие подарки.

Сергеева рассказала, что уроки доброты они начали проводить в прошлом году и обязательно продолжат эту практику.

«Это хорошая форма создать в наших школах, классах, которые посещают ребята с расстройством аутистического спектра, атмосферу доверия, понимания и доброты», – отметила Сергеева.

Первый в Подмосковье класс для детей с аутизмом открылся в школе №28 в микрорайоне Кучино Балашихи в сентябре 2018 года. В 2020 году на базе школы №5 в микрорайоне Ольгино в Балашихе планируется открыть еще один класс для детей с ментальными нарушениями развития.