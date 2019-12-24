РИАМО - 24 дек. Во время новогодних праздников безопасность дорожного движения в Подмосковье ежедневно будут обеспечивать более 900 инспекторов, на особом контроле будет организация перевозки детских групп автобусами, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела ДПСиСМ УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, майор полиции Андрей Матвеев.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения ежесуточно планируется задействовать более 900 сотрудников Госавтоинспекции», - сказал Матвеев.

Он пояснил, что с 1 по 12 января 2020 года на территории региона пройдет профилактическое мероприятие, направленное на выявление нетрезвых водителей. Кроме того, с 30 декабря по 5 января запланированы проверки соблюдения правил перевозки детей.

«На стационарных постах сотрудниками подразделений ГИБДД будут осуществляться досмотровые мероприятия на предмет выявления и пресечения незаконных перевозок предметов и веществ, запрещенных к законному обороту», - добавил Матвеев.

По его словам, на особом контроле у сотрудников ГИБДД будет организация перевозки детских групп автобусами.