РИАМО – 24 дек. Компания «Яндекс» и два крупных кредитных бюро запустили проект по оценке заемщиков-физических лиц, при анализе учитывают более 1 тысячи показателей, сообщает во вторник РБК.

«Совместный проект «Яндекса» и ОКБ (Объединенного кредитного бюро – ред.) называется «Интернет-скоринг бюро». <…> Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора бюро Артура Александровича, «Яндекс» и ОКБ не имеют доступа к данным друг друга.

У бюро кредитных историй есть данные о кредитах и запросах на них. У «Яндекса» - статистические, агрегированные и обезличенные данные о пользователях. Скоринг проводится на основе аналитических признаков «Яндекса», потом эту оценку добавляют к скоринговой оценке бюро кредитных историй и общий балл предоставляют банку. По такой модели можно оценить более 95% заемщиков.

Как отметил представитель «Яндекса», в аналитических моделях используют более 1 тысячи разноплановых факторов. Партнер получает только результат оценки. При этом результат не влияет на скоринговый балл от бюро кредитных историй.

По словам Александровича, сейчас несколько банков используют систему в тестовом режиме.