РИАМО - 24 дек. В Москве до 15 сентября 2020 года ограничили движение по улице Рогожский Поселок, ограничения связаны с проведением работ по возведению Большой кольцевой линии Московского метрополитена, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ограничение движения действует на участке: улица Рогожский Поселок от дома 5 до дома 29, строение 9. Действуют две полосы с обустройством временных уширений.

Ограничения действуют в круглосуточном режиме.

Длина Большого кольца метро составит 70 километров, на ней будет работать 31 станция. Новую линию планируют построить в 2021-2022 годах.