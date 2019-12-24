РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Глава Мытищ Виктор Азаров поздравил детей-сирот в школе музыкального воспитания, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мытищинская школа музыкального воспитания – это уникальный дом. Помимо теплоты и уюта, его жители имеют возможность получить основное общее и музыкальное образование. В преддверии праздника детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей лично поздравил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Он вручил ребятам подарки и сфотографировался с ними на память», – говорится в сообщении.

Азаров преподнес каждому ребенку по мягкой подушке с изображением главного символа 2020 года – мышкой, внутри которой лежали конфеты и вручил корзину мандаринов.

«У ребят все есть, но нет самого основного. Очень важно, чтобы они себя нашли в этой жизни, профессионально сориентировались. Им повезло, у них очень хорошие педагоги. Конечно хочется, чтобы каждый нашел счастье в этой жизни», – сказал глава муниципалитета.

На сегодняшний день в школе проживает 40 человек, из которых 28 – это школьники. Самому младшему воспитаннику 5 лет.