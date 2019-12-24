РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В подмосковном Домодедове вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Глава округа Александр Двойных с прокурором Домодедова Василием Антоновым-Романовским вручил ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», – говорится в сообщении.

На церемонии ключи от квартир получили 7 человек. Всего в этом году в Домодедове свое жилье получили 28 человек, большинство из них – студенты домодедовских учебных заведений.