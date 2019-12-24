РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. В нескольких деревнях и СНТ подмосковного Домодедова отключат свет 25 декабря в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по установке столбового учета ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Авдотьино», – говорится в сообщении.

Также отключение электричества ожидается в садоводческо-некоммерческих товариществах (СНТ) «Агрохимик», «Барыбино-3», «Сигнал», «Здоровье», «Немцово», «Повадино», «Борисово-2», «Комплект», «Физика»; деревнях Повадино, Немцово, Мотякино, Шубино, Скрипино, Базулино, Бурхино.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.