РИАМО – 24 дек. Российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению имплантов груди, один из который начал течь, пишет Газета.ru.

«В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей», – написала Кудрявцева в Instagram.

На медобследовании врачи выяснили, что левый имплант «порван и протекает уже лет 5-6». По ее словам, хирургическое вмешательство было очень «агрессивным».

Сейчас 48-летняя телеведущая находится в больнице. В своем сообщении она призвала женщин не делать пластические операции на груди.