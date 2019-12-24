РИАМО – 24 дек. Эксперты турбизнеса выяснили, что отдыхать в России в этом году стало дешевле, а за границей – на порядок дороже, сообщает Федеральное агентство новостей.

Средняя стоимость тура по России подешевела до 36 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на 2 тысячи больше.

При этом абсолютно все зарубежные направления подорожали.

«К примеру, средний чек на туры в Турцию вырос до 81 тысячи рублей (в 2018 году – 75 тысяч рублей). Средний тур в Таиланд вырос с 92 до 97 тысяч рублей, в Тунис – с 70 до 76 тысяч рублей», – говорится в материале.

Кроме того, аналитики сервиса бронирования билетов выявили стоимость самых дешевых туров. Одному из туристов удалось купить путевку в Турцию за 6817 рублей. Самая дешевая путевка в России обошлась туристу в 5495 рублей. В цену включен перелет в Сочи и три дня в трехзвездочном отеле с завтраками.